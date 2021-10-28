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В МВД предложили ввести уголовную ответственность за сбыт метанола

16:22, 28 октября 2021
В МВД предложили ввести уголовную ответственность за сбыт метанола Фото: RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press
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МВД предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс России и ввести наказания за незаконный сбыт, оборот или хранение метанола. Об этом говорится в материалах министерства, с которым ознакомилось ТАСС.

В ведомстве предлагают усилить контроль за производством, хранением, перевозкой и поставкой метанола, чтобы исключить факты реализации указанной продукции компаниям и отдельным гражданам.

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, включив дополнительные меры ответственности за незаконное производство, хранение, перевозку либо сбыт метанола и содержащих его жидкостей, а равно их использование в целях изготовления продукции, опасной для жизни и здоровья потребителей, — цитирует агентство документ.

Таким образом в МВД собираются усилить борьбу с незаконным оборотом метилового спирта, чтобы минимизировать риски употребления его населением под видом пищевой алкогольной продукции.

Ранее сообщалось, что оперативники изъяли более 10 тонн суррогатного алкоголя в Екатеринбурге после отравления 18 человек метанолом.

По факту смерти людей от отравления метанолом возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья людей. В рамках уголовного дела задержаны четыре человека, которые, по версии следствия, поставляли на городской рынок суррогатный алкоголь. Известно, что на этом рынке регулярно проводились полицейские проверки.

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