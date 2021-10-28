В МВД предложили ввести уголовную ответственность за сбыт метанола

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Избыточные антикоронавирусные меры могут слишком сильно ограничить право человека на свободу. Из-за этого будет расти недовольство общественности и недоверие к государству. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Аграновский в интервью для «Радио 1».

Многие ретивые чиновники на местах в борьбе за показатели вакцинированности вводят избыточные ограничения, нарушают права граждан. Из-за этого растёт народное недовольство и падает доверие к государственной системе. Поэтому здесь необходимо...