В МВД предложили ввести уголовную ответственность за сбыт метанола

МВД предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс России и ввести наказания за незаконный сбыт, оборот или хранение метанола. Об этом говорится в материалах министерства, с которым ознакомилось ТАСС.
В ведомстве предлагают усилить контроль за производством, хранением, перевозкой и поставкой метанола, чтобы исключить факты реализации указанной продукции компаниям и отдельным гражданам.
Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, включив дополнительные меры ответственности за незаконное производство, хранение, перевозку либо сбыт метанола и содержащих его жидкостей, а равно их использование в целях изготовления продукции, опасной для жизни и здоровья потребителей, — цитирует агентство документ.
Таким образом в МВД собираются усилить борьбу с незаконным оборотом метилового спирта, чтобы минимизировать риски употребления его населением под видом пищевой алкогольной продукции.
Ранее сообщалось, что оперативники изъяли более 10 тонн суррогатного алкоголя в Екатеринбурге после отравления 18 человек метанолом.
По факту смерти людей от отравления метанолом возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья людей. В рамках уголовного дела задержаны четыре человека, которые, по версии следствия, поставляли на городской рынок суррогатный алкоголь. Известно, что на этом рынке регулярно проводились полицейские проверки.