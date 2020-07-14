В МВД назвали регионы-лидеры по темпам прироста преступлений

https://static.news.ru/photo/d9c05676-c67c-11ea-aa84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Севастополь, Новгородская и Смоленская области стали лидерами по темпам прироста преступлений, зарегистрированных за полгода. Об этом сказано в статистических данных МВД.

В Севастополе с января 2020 года противоправных действий стало больше на 26,3%, в Новгородской области — на 19,8%, а в Смоленской этот показатель составил 17,9%.

В десятке антирейтинга также находятся Карелия (прирост зарегистрированных преступлений там составил (13,8%), Ленинградская (13,2%) и Курская (10,2%) области, а также Татарстан (10,1%), Ямало-Ненецкий автономный округ (9,9%), Тамбовская (9,8%) и Псковская (9,7%) области.

Наименьший прирост преступлений в первом полугодии, как следует из данных ведомства, зафиксирован в Северной Осетии (их регистрировали на 29,5% меньше), Чечне (-26,4%) и Тыве (-16,9%). В списке с отрицательной динамикой также Адыгея (-13,5%), Калининградская (-11,2%), Магаданская (-10,8%), Иркутская (-10,3%), Орловская (-9,7%), Сахалинская (-9,7%) и Ярославская (-9,1%) области.

Лидером по раскрываемости преступлений, как и по темпам их прироста, стал Севастополь, где на 16,7% выявили больше злоумышленников. Рост результативного их розыска отмечен также на Чукотке (8,6%), в Тамбовской (7,8%) и Ивановской (7,4%) областях, а также в Ингушетии (7,2%), Татарстане (7,1%), Тверской области (7,0%), Ямало-Ненецком автономном округе (5,4%), Ставропольском крае (4,1%) и Калмыкии (3,6%).

Общее количество зарегистрированных противоправных действий в целом соответствует показателю годичной давности, снижение составило 0,1%. При этом преступлений против личности стало меньше на 8%, совершённых с использованием оружия — на 10,1%, разбоев — на 20,2%, грабежей — на 11,4%, а краж — на 2,9%.

В МВД подчеркнули, что режимы карантина и самоизоляции, введённые из-за пандемии коронавируса, не привели к росту количества преступлений со стороны иностранных граждан. Противоправных деяний в этой категории зарегистрировано на 3,8% меньше. В общественных местах они стали совершаться реже на 10,6%. Из них на улицах, площадях, в парках и скверах — на 10,2%. Уличных разбоев стало меньше на 23,6%, грабежей — на 20,7%, краж — на 19,6%, автоугонов — на 28,7%.

Кроме того, отмечено снижение на 10,6% количества уголовных преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

Однако стремительно растёт киберпреступность. За первые шесть месяцев 2020 года таких противоправных действий стало больше почти вдвое — на 91,7%. При этом в целом по стране в IT-сфере совершается примерно каждое пятое преступление — 22,3%.

Ранее NEWS.ru писал, что в период с января по июнь в России было совершено 1183 преступления террористического характера. Это на 21,7% больше, чем за тот же отрезок времени в 2019 году.