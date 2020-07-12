Число террористических преступлений выросло в РФ более чем на 20%

https://static.news.ru/photo/52cfdd20-c4de-11ea-b1be-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В период с января по июнь в России было совершено 1183 преступления террористического характера. Это на 21,7% больше, чем за тот же отрезок времени в 2019 году.

Значительно выросло также количество преступлений экстремистской направленности. За первые шесть месяцев текущего года таковых было выявлено 442, что на 40,8% выше прошлогоднего показателя.

В то же время сократилось на 10,1% число фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Почти на 13% снизилось число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале июля силовики задержали в Крыму шесть человек, подозреваемых в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир» (запрещённая в России террористическая организация), а в Карачаево-Черкесии – пятерых членов запрещённого в России экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Задержанные занимались активной пропагандой радикальной идеологии и вербовкой новых сторонников.