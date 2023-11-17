В Москву пришла зима: когда доберется до Петербурга, чего ждать от погоды Центр «Фобос»: в Москву пришла метеорологическая зима

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

17 ноября в Москву пришла метеорологическая зима, объявил синоптик из центра «Фобос» Евгений Тишковец. Какую погоду ждать в Москве в предстоящие выходные, когда зима придет в Санкт-Петербург и чего ждать от предстоящего сезона?

Какая погода в Москве 17 ноября

Синоптик Тишковец поздравил москвичей с приходом метеорологической зимы. Он отметил, что к утру 17 ноября температура в столице России опустилась ниже −2 °C, местами идет слабый снег.

«Вообще, как русский человек, я очень люблю зиму, так что поздравляю всех неравнодушных к этому времени года с началом нового климатического сезона!» — объявил эксперт.

Ситуацию с погодой в стране он проиллюстрировал картой температур, на которой выделяются два эпицентра похолодания в России: один из них расположен на севере Карелии, где температура доходит до −14 °C, а другой — на Северном Урале, где температуры к середине ноября опустились до −17 °C.

Между тем в южных регионах — на Ставрополье, в Астраханской области, на Северном Кавказе — сохраняются плюсовые температуры до 8 °C. Граница между холодными и теплыми областями располагается примерно на широте Воронежа, Саратова и Самары.

В выходные погода в Москве останется стабильной: до −9 °C ночью и до −6 °C днем, возможен небольшой снег, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда придет зима в Санкт-Петербург

На текущей неделе метеорологическая зима пришла и в Санкт-Петербург: в прошлую пятницу температура в Северной столице достигала +8 °C, за неделю столбики термометров опустились до −4 °С, выпал первый снег.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил в своем канале Telegram-канале, что на небольших водоемах в городе начинает появляться лед, поскольку среднесуточная температура воздуха ниже нормы почти на 3 °С.

«А так как характер погоды пока не меняется, а следующие дни будут даже немного холоднее, то тенденция на замерзание продолжится. Сейчас самое опасное время, лед появляется, не всегда понятно, какой он, насколько прочный, поэтому главное — предупредить выход на лед этих небольших водоемов, особенно детей», — указал специалист Северо-Западного управления гидрометеорологии.

Петербургское издание «Фонтанка» отметило, что больницы города начали принимать пострадавших от погоды: на обледеневших тротуарах скользят как пожилые люди, так и молодежь.

По прогнозу синоптического сайта Foreca, в пятницу и выходные в Санкт-Петербурге температура не опустится ниже −4 °С и не поднимется выше −2 °C. В городе штиль, осадков не ожидается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой будет зима в России

Предстоящая зима в России будет мягче, чем предыдущая, считает климатолог Центрального управления по гидрометеорологии Николай Терешонок. В целом, по его словам, «зима будет разнообразной».

«Конечно, таких морозов, что были в 50–70-е годы XX века, уже не будет никогда. Но вообще крепкие морозы традиционно бывают в декабре, январе, в феврале — реже. Следует ожидать примерно до минус 20 градусов. Зимы становятся мягче: то мокрые осадки, то морозы. Неприятные чередования. Такая, ближе к питерской, погода ожидается. Высота снежного покрова в средней полосе будет больше. <...> Сибирь, Урал — с зимой будут тоже сложности», — предупредил климатолог.

В Гидрометцентре также считают, что зима может быть «разнообразной»: руководитель службы Роман Вильфанд 2 ноября предупредил в ходе пресс-конференции, что «температурные качели» — от оттепелей до сильных морозов — могут наблюдаться по всей России. Тем не менее в целом температурный фон ожидается выше нормы.

Читайте также:

В Рио-де-Жанейро зафиксировали мировой температурный рекорд

Россиянам дали советы, как питаться в холодную погоду

Новогодние каникулы: они вредные и никому не нужны