В Москве задержали участников незаконной акции националистов

https://static.news.ru/photo/0ec91206-1e96-11eb-9638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В центре Москвы задержаны несколько участников шествия националистов, не согласованного со столичной мэрией, и его организатор Никита Зайцев.

Националисты намеревались пройти от станции метро «Цветной бульвар» до общественной приемной ФСИН РФ на Садовой-Сухаревской улице. Цель акции — потребовать проведения проверки смерти в СИЗО Максима Марцинкевича.

Перед задержанием Зайцев заявил полицейским, что участники шествия не собираются создавать помехи для движения транспорта и пешеходов, сообщает ТАСС.

Тело Марцинкевича было обнаружено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. СКР предполагает, что националист покончил с собой. Его адвокат Алексей Михальчик заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства. Поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве.

Ранее NEWS.ru писал, что отец Марцинкевича считает его смерть в СИЗО убийством. Он, как и адвокат, придерживается версии о том, что его сын перед гибелью подвергался пыткам в СИЗО.