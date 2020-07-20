В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

Пандемия COVID-19 унесла в Москве за сутки жизни 17 пациентов, общее число умерших достигло 4331, сообщает оперштаб.
В Москве скончались 17 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, —
цитируетсообщение ТАСС.
Как писал NEWS.ru, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что информация о смертности от коронавируса в городе полностью соответствует действительности.
По её словам, данные перед публикацией всегда перепроверяются. Она подчеркнула, что администрация города открыто публикует всю информацию о ситуации с коронавирусом.
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