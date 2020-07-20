Общество

В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

23:26, 20 июля 2020 63
Фото: Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пандемия COVID-19 унесла в Москве за сутки жизни 17 пациентов, общее число умерших достигло 4331, сообщает оперштаб.

В Москве скончались 17 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — цитирует сообщение ТАСС.

Как писал NEWS.ru, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что информация о смертности от коронавируса в городе полностью соответствует действительности.

По её словам, данные перед публикацией всегда перепроверяются. Она подчеркнула, что администрация города открыто публикует всю информацию о ситуации с коронавирусом.

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