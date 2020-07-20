В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

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Иск к РФ на 5 млн рублей в качестве компенсации за незаконное содержание в СИЗО подала обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павликовой Ольгу Карлову, незаконность ареста её подзащитной была признана Верховным судом РФ, а впоследствии — Московским городским судом. Она была несовершеннолетней на момент...