Сотрудницу одного из московских отделов по вопросам миграции обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе столичного Следкома. Отмечается, что женщина незаконно оформила и выдала 72 загранпаспорта, получив более миллиона рублей. На допросе она признала вину, ее отправили под домашний арест.
По версии следствия, не позднее июня 2022 года фигурантка, являясь должностным лицом и действуя вопреки интересам службы, из корыстных побуждений незаконно оформила и выдала 72 заграничных паспорта в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление. Обвиняемая за свои незаконные действия получила денежные средства в размере более 1,2 млн рублей, — говорится в сообщении.
Во время обыска жилья и рабочего места были изъяты предметы и документы, указывающие на ее виновность. Кроме того, обвиняемую проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Приморье трех руководителей частной клиники, которые наладили схему по выдаче мигрантам справок об отсутствии у них опасных заболеваний без медобследований. Фиктивные документы давали нелегалам возможность оформить разрешение на пребывание в России свыше 90 суток.