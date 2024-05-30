В Москве сотрудница МВД «заработала» более 1 млн на выдаче загранпаспортов В Москве сотрудницу МВД обвинили в получении крупной взятки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудницу одного из московских отделов по вопросам миграции обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе столичного Следкома. Отмечается, что женщина незаконно оформила и выдала 72 загранпаспорта, получив более миллиона рублей. На допросе она признала вину, ее отправили под домашний арест.

По версии следствия, не позднее июня 2022 года фигурантка, являясь должностным лицом и действуя вопреки интересам службы, из корыстных побуждений незаконно оформила и выдала 72 заграничных паспорта в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление. Обвиняемая за свои незаконные действия получила денежные средства в размере более 1,2 млн рублей, — говорится в сообщении.

Во время обыска жилья и рабочего места были изъяты предметы и документы, указывающие на ее виновность. Кроме того, обвиняемую проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Приморье трех руководителей частной клиники, которые наладили схему по выдаче мигрантам справок об отсутствии у них опасных заболеваний без медобследований. Фиктивные документы давали нелегалам возможность оформить разрешение на пребывание в России свыше 90 суток.