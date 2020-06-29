В Москве простились со 100-летним участником парада Победы 1945 года

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В Москве завершилась церемония прощания с участником Парада Победы 1945 года Алексеем Волошиным. Герой Советского Союза скончался в 100-летнем возрасте.

Сегодня в Росгвардии простились с Героем Советского Союза, кавалером военной награды США — медали «Серебряная Звезда», ветераном Великой Отечественной войны полковником в отставке Алексеем Прохоровичем Волошиным, — сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

Прощание прошло на Троекуровском кладбище. Проводить ветерана в последний путь пришли глава Росгвардии Виктор Золотов, его заместители, генералы и ветераны ведомства.

Когда началась война, Волошин пришёл добровольцем в военкомат, откуда его отправили в Одесское артиллерийское училище имени М. В. Фрунзе. Позже училище было эвакуировано в Камышлов. В районе Запорожья его эшелон попал под бомбёжку, и Волошин получил осколочное ранение.

Волошин прошёл всю войну и 24 июня 1945 года принял участие в Параде Победы, на котором нёс знамя Артиллерийской академии. Он был награждён «Золотой Звездой» Героя Советского Союза, орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды. В 1944 году ему вручили американскую «Серебряную звезду».

В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. На брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации.

Всем гостям парада в Москве вручили подарки, содержимое которых не раскрывалось до последнего. Оказалось, что в них находились предметы, которые стали символами того периода. В подарочных котомках лежали: шарф в виде георгиевской ленты, миниатюрная копия Знамени Победы, пилотка, бинокль, коробка с моделями советского грузовика-полуторки и мотоцикла с коляской и экипажем, а также бутылка воды и сборник стихотворений, писал NEWS.ru.