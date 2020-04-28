В Москве продлили режим самоизоляции до 13 мая

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Власти сообщили о продлении режима самоизоляции в Москве до 13 мая. Согласно положению, будут закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек.

На сегодняшний день в России выявлено 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с инициативой выплатить всем россиянам компенсацию в размере двух МРОТ (24 260 рублей) из-за ограничений, которые связаны с коронавирусом.