В Москве построят ещё 279 православных храмов

В рамках программы строительства православных храмов в Москве планируется построить ещё 279 храмовых комплексов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу советника мэра столицы Владимира Ресина.

279 храмовых комплексов сейчас в работе — проектируются, строятся. Возведено за десять лет 99 храмов, 88 из них сданы в эксплуатацию, шесть — ожидают ввода, в пяти возведённых храмах идут внутренние отделочные работы, — заявили агентству в пресс-службе.

Прогрaмма строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась «Программа 200 храмов», была инициированa патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуeтся на пожертвования. Она была задумана для того, чтобы обеспечить густонасeлённые районы столицы церквями в шаговой доступности. Программа не затрагивает Центральный округ столицы, где достаточно храмов для обеспечения нужд жителей округа.

В первое десятилетие после падения советской власти церкви в основном не строились, а восстанавливaлись. В начале 90-х годов в столице было 254 храмa и часовни. В 2000-м их число достигло 519.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что необходимо воспитывать в детях религиозное чувство для профилактики таких трагедий, как расстрел в казанской школе. По мнению патриарха, подобные преступления совершаются, если нет сдерживающих религиозных факторов, если молодой человек не получил религиозного воспитания. Кирилл также призвал ограничить влияние на детей «тлетворного воздействия извне».