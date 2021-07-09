16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В Москве построят ещё 279 православных храмов

19:02, 09 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В рамках программы строительства православных храмов в Москве планируется построить ещё 279 храмовых комплексов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу советника мэра столицы Владимира Ресина.

279 храмовых комплексов сейчас в работе — проектируются, строятся. Возведено за десять лет 99 храмов, 88 из них сданы в эксплуатацию, шесть — ожидают ввода, в пяти возведённых храмах идут внутренние отделочные работы, — заявили агентству в пресс-службе.

Прогрaмма строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась «Программа 200 храмов», была инициированa патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуeтся на пожертвования. Она была задумана для того, чтобы обеспечить густонасeлённые районы столицы церквями в шаговой доступности. Программа не затрагивает Центральный округ столицы, где достаточно храмов для обеспечения нужд жителей округа.

В первое десятилетие после падения советской власти церкви в основном не строились, а восстанавливaлись. В начале 90-х годов в столице было 254 храмa и часовни. В 2000-м их число достигло 519.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что необходимо воспитывать в детях религиозное чувство для профилактики таких трагедий, как расстрел в казанской школе. По мнению патриарха, подобные преступления совершаются, если нет сдерживающих религиозных факторов, если молодой человек не получил религиозного воспитания. Кирилл также призвал ограничить влияние на детей «тлетворного воздействия извне».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео