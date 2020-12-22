В Москве посетителей кафе и баров в ночное время не будут штрафовать

https://static.news.ru/photo/d8d2ac76-442d-11eb-9d49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Москвичам, которые посещают кафе, рестораны, бары и другие заведения, работающие вопреки указу властей столицы в ночное время, штрафы не грозят, ответственность за эти нарушения целиком и полностью ложится на плечи владельцев этих заведений, заявил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

Большинство организаций, подпадающих под данный запрет, добросовестно соблюдают данное требование. Из всех организаций в 10% случаев выявлены нарушения: юридические лица продолжали обслуживать посетителей после 23:00. При этом граждане, находящиеся на территории юридического лица, не привлекаются к административной ответственности за посещение заведения, нарушившего установленный режим работы, — приводит его слова ТАСС.

В то же время Данчиков напомнил, что горожане могут быть оштрафованы за несоблюдение масочно-перчаточного режима и социальной дистанции. При этом ответственность за отсутствие у посетителей средств индивидуальной защиты ложится как на посетителей, так и на сами заведения.

За пренебрежение средствами индивидуальной защиты для граждан предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей, а для юридических лиц — штраф до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф может вырасти до 1 млн рублей, а работа заведения будет приостановлена на 90 суток.

На данный момент ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве всё ещё остаётся непростой. Большинство жителей столицы, а также организаций и предприятий добросовестно соблюдают установленные требования, — добавил Данчиков.

За последние сутки в России выявили 28 776 новых случаев заражения коронавирусом, из них 7237 — в Москве. За 24 часа 5003 жителя столицы выздоровели от COVID-19, 71 пациент скончался, сообщал NEWS.ru.