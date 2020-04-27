В Москве от коронавируса скончались ещё 44 пациента

Оперштаб сообщил о смерти ещё 44 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших достигло 479 человек.
На сегодняшний день в России выявлено 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От болезни скончались 747 человек. Выздороветь удалось 6767.
Ранее власти столицы назвали основания для снятия ограничений из-за COVID-19. По их словам, в течение определённого срока должна прослеживаться положительная динамика по числу новых случаев заражения.
Как писал NEWS.ru, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил о необходимости пропускного режима на майских праздниках.
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