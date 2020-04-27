В Москве от коронавируса скончались ещё 44 пациента

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева прокомментировала статистику по коронавирусу. Она также отметила, что в России один из самых низких показателей смертности.

Не нужно пугаться тому, что в России много заражённых коронавирусной инфекцией, поскольку показатель смертности у нас всё ещё один из самых низких в мире, — заявила она. По словам Малышевой,...