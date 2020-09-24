В Москве могут ввести карантин для пожилых людей из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b9c1bede-fe88-11ea-8a55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы рассматривают возможность возвращения к карантинным мерам для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями из-за роста числа заразившихся коронавирусом.

Число заболевших COVID-19 в Москве медленно, но верно растёт. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, — сообщил «Интерфаксу» источник.

В связи с этим рассматривается возможность повторного введения карантинных мер для этих категорий граждан. Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул, что пока «закрывать» экономику, а также возвращаться к пропускному режиму в столице не планируется.

Ранее власти Москвы направили предприятиям рекомендации частично перевести сотрудников на удалённый режим работы. Соответствующие письма в ближайшее время получат руководители всех крупных организаций города. От фирм ожидают, что те последуют совету и переведут на дистанционный формат трудовой деятельности максимально возможное количество сотрудников «без ущерба для основных рабочих процессов» и интересов потребителей. Рекомендация «с убедительной просьбой» подписана мэром Москвы Сергеем Собяниным. Вместе с тем столичная мэрия пока воздержалась от требований подобного характера, носящих обязательный характер.

А заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ежедневное количество госпитализаций заражённых коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 30%. Также, по её словам, 24 сентября столица перешагнула психологическую отметку — за сутки медики выявили более тысячи инфицированных COVID-19.