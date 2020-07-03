В Москве могут появиться цветочные сады на крышах

https://static.news.ru/photo/4a30cc4c-bd22-11ea-babe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сады могут появиться прямо на крышах московской домов. Ряд подобных проектов уже реализован, однако оценить их могут далеко не все.

С 1 июня в России вступил в силу общий стандарт для озеленения крыш домов. Документ регламентирует все аспекты таких проектов. По словам президента Национального исследовательского государственного строительного университета столицы Валерия Теличенко, эти положения помогут строителям и проектировщикам.

Ландшафтный архитектор Илья Молчалов отметил, один из подобных садов находится на крыше офисного здания, но попасть в него могут только сотрудники.

Этот сад на крыше существует уже 11 лет, мы его создали в 2009 году. Это один из первых подобного рода проектов в Москве, — уточнил он.

Молчалов считает, что крыши можно активно использовать для отдыха, спорта и прогулок с детьми.

Так, ещё один проект воплощён в жизнь в здании Центрального дома архитекторов, где ежегодно приводят зелёную зону в порядок, ставят там скульптуры и сажают новые растения, а после ставят столики для посетителей.

Отмечается, что тренд на экологию и отдых на природе в сочетании с новыми положениями могут помочь российской столице двигаться в направлении зелёных садов Сингапура, Токио или Нью-Йорка, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее российские чиновники задумались о развитии в стране экологического туризма. Это понятие включает в себя посещение относительно не затронутых антропогенным воздействием природных территорий. Сейчас они остаются недоступными для абсолютного большинства россиян. Главная причина — недостаточное количество гостиниц и плохая транспортная доступность.