В Москве ликвидировали свыше 789 нелегальных кафе, кальянных и магазинов

Сотрудники столичных правоохранительных органов за полгода выявили и закрыли более 786 подпольных магазинов, кафе и кальянных.
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В общей сложности за шесть месяцев сотрудники УЭБиПК выявили 6,6 тысячи преступлений в сфере экономики, из которых 2,8 тысячи в крупном, особо крупном размере или причинивших крупный ущерб.
Как писал NEWS.ru, ранее ресторанный критик Дмитрий Алексеев посоветовал этим летом посещать знакомые рестораны и кафе, а если таковых нет, остановить свой выбор на сетевых заведениях. Он рассказал, что эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в сферу общепита, и дал свои советы по поиску идеального места. По его мнению, в этот период очень важным критерием выбора ресторана становится порядочность владельца, управляющего и шеф-повара. Поэтом нужно посещать проверенные места.
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