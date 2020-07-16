В Москве ликвидировали свыше 789 нелегальных кафе, кальянных и магазинов

https://static.news.ru/photo/ce9ca41e-c764-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники столичных правоохранительных органов за полгода выявили и закрыли более 786 подпольных магазинов, кафе и кальянных.

По данным пресс-службы МВД, в число нелегальных заведений также попали табачные киоски, пекарни и прочие производственные объекты, которые работали вопреки запрету.

В общей сложности за шесть месяцев сотрудники УЭБиПК выявили 6,6 тысячи преступлений в сфере экономики, из которых 2,8 тысячи в крупном, особо крупном размере или причинивших крупный ущерб.

Как писал NEWS.ru, ранее ресторанный критик Дмитрий Алексеев посоветовал этим летом посещать знакомые рестораны и кафе, а если таковых нет, остановить свой выбор на сетевых заведениях. Он рассказал, что эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в сферу общепита, и дал свои советы по поиску идеального места. По его мнению, в этот период очень важным критерием выбора ресторана становится порядочность владельца, управляющего и шеф-повара. Поэтом нужно посещать проверенные места.