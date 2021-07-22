В Москве изъяли больше 700 поддельных сертификатов о вакцинации
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
09:02, 23 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции продолжает бороться с подделкой медицинских документов. Чаще всего это сертификаты о вакцинации от коронавируса и справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Об этом сообщает информационный портал «МВД МЕДИА».
За текущий год в Москве изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации, а также справки, бланки, поддельные печати и штампы медицинских учреждений. Полицейские особое внимание уделяют тому, чтобы находить новые схемы связанной с документами о прививках противоправной деятельности.
В текущем году в столице возбуждено более 60 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» и статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Семь из них уже расследованы и направлены в суд для рассмотрения по существу, — оповестил «МВД МЕДИА».
Уточняется, что обвинения предъявлены 25 подозреваемым.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ получения доступа к хищению с банковских карт. Для этого они предлагают жертвам получить «бонусы за вакцинацию».