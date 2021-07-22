В Москве изъяли больше 700 поддельных сертификатов о вакцинации

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Следственный комитет РФ предъявил обвинение московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра по уголовному делу о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам. Врачи маскировали процесс под лечение бесплодия. Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

Он рассказал, что согласно окончательному обвинению всех фигурантов обвиняют в 11 эпизодах продажи младенцев. Восемь из них, как утверждает следствие, завершились, а три случая не смогли состояться. Как установили следователи,...