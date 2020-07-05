В Москве число заражений COVID-19 упало на 40% после открытия ресторанов

https://static.news.ru/photo/a924d5f2-beb4-11ea-a3e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве число новых случаев заражения коронавирусом снизилось почти на 40% после возобновления работы фитнес-центров и ресторанов.

Как сообщил в Telegram-канале столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом, c момента завершения режима самоизоляции 9 июня число новых инфицированных COVID-19 сократилось на 59%.

Среди новых зафиксированных случаев заражений 43,5% составили люди от 18 до 45 лет, 33,4% — от 46 до 65 лет, 12,8% — от 66 до 79 лет. Доля детей среди инфицированных составляет 5,7%. Меньше всего среди новых пациентов людей старше 80 лет — 4,6%.

Как писал NEWS.ru, московские медики за минувшие сутки выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число выявленных заболевших в городе достигло 224 860. Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. При этом за сутки умерли 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Летальных исходов по состоянию на 5 июля уже 3953. Вместе с тем выписаны из больниц 561 пациент. Всего выздоровевших уже 157 020 человек.

Тем не менее эпидемиологическая ситуация в столице постепенно улучшается. В городе открыты фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, разрешено заниматься на уличных тренажёрах. Доступны пешие прогулки, разрешено пользоваться детскими площадками. Открыты парки и скверы, кроме парка «Зарядье». Возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов, организаций сферы услуг. Принимают воспитанников детские сады и образовательные учреждения.