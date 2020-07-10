В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей

https://static.news.ru/photo/e553e3ea-c2e9-11ea-953a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшая сотрудница коммерческого банка в Москве Дарья Южакова получила шесть лет колонии за хищение 420 млн рублей у вкладчиков.

Как сообщает РИА Новости, Южакова обманула 457 вкладчиков. Действуя в составе организованной преступной группы, она под предлогом открытия вкладов физлицам в одном из коммерческих банков вводила в заблуждение граждан, присваивая их деньги и выдавая от имени банка липовые договоры и другие необходимые документы.

Отмечается, что похищенные деньги не вносились в кассу кредитной организации, а необходимые сведения о гражданах как о вкладчиках — в базу данного кредитного учреждения. Афера была раскрыта после банкротства банка, когда потерпевшим отказали в возмещении вкладов.

Своими действиями Южакова причинила имущественный ущерб 457 вкладчикам-физлицам на сумму более 420 миллионов рублей и вред деловой репутации банка, — говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.

Суд приговорил Южакову к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с Южаковой в счёт возмещения имущественного вреда взысканы денежные средства в сумме свыше 420 млн рублей. Потерпевшим госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» выплатила полагающуюся компенсацию.

Как ранее писал NEWS.ru, Тверской суд Москвы арестовал до 16 августа начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова.

Отмечается, что Попова и заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич задержали по делу о совместном хищении бюджетных средств. Лукашевич была арестована ранее.