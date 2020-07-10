В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей

Бывшая сотрудница коммерческого банка в Москве Дарья Южакова получила шесть лет колонии за хищение 420 млн рублей у вкладчиков.
Как
Отмечается, что похищенные деньги не вносились в кассу кредитной организации, а необходимые сведения о гражданах как о вкладчиках — в базу данного кредитного учреждения. Афера была раскрыта после банкротства банка, когда потерпевшим отказали в возмещении вкладов.
Своими действиями Южакова причинила имущественный ущерб 457 вкладчикам-физлицам на сумму более 420 миллионов рублей и вред деловой репутации банка, — говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.
Суд приговорил Южакову к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с Южаковой в счёт возмещения имущественного вреда взысканы денежные средства в сумме свыше 420 млн рублей. Потерпевшим госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» выплатила полагающуюся компенсацию.
Как ранее писал NEWS.ru, Тверской суд Москвы арестовал до 16 августа начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова.
Отмечается, что Попова и заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич задержали по делу о совместном хищении бюджетных средств. Лукашевич была арестована ранее.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен