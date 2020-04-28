В Москве более 50 тысяч врачей прошли тесты на иммунитет к COVID-19

https://static.news.ru/photo/281f1058-8944-11ea-b758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 50 тысяч медицинских работников в Москве прошли тест на наличие иммунитета к коронавирусу, сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Более 50 тыс. медицинских сотрудников, работающих в учреждениях города, прошли экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу, — говорится в сообщении.

Ранее медучреждения столицы получили большое количество тестов на COVID-19, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Ракова пояснила, что тест-системы предназначены для проверки персонала медицинских учреждений на наличие у них иммунитета к коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, учёные из исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН создали прототип экспресс-теста на коронавирус и иммунитет к заболеванию.