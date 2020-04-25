В Москве 4,5% водителей попались на передвижении без пропусков

https://static.news.ru/photo/dc7f3750-86db-11ea-afcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ГИБДД столицы проверили около 20 тысяч единиц транспорта на наличие цифровых пропусков. Таковых не оказалось у 4,5% водителей и 0,3% пассажиров.

Кроме того, полицейские за две недели пресекли свыше 35 тысяч нарушений правил дорожного движения, десятая часть из которых пришлась на долю водителей общественного транспорта.

Особое внимание уделяется пожилым участникам дорожного движения. В сутки сотрудники ГИБДД проводят более 300 профилактических бесед с водителями старше 65 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как ранее писал NEWS.ru, в ГИБДД посоветовали водителям, совершающим поездки между регионами, внимательно следить за информацией о новых ограничениях при коронавирусе. В ведомстве добавили, что поездки необходимо планировать только в случае крайней необходимости.