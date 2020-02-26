https://static.news.ru/photo/3c6441a2-58aa-11ea-a73f-fa163e074e61_660.jpg Самец гривистого волка Фалькао в Московском зоопарке. Фото: mos.ru

В Московском зоопарке рассказали о пополнении. У пары гривистых волков Эмилии и Фалькао родились три щенка.

Сейчас новорожденные уже подросли и стали выходить на прогулку. Малыши любят бегать между деревьями и греться на солнце.

Родившиеся детеныши стали первым потомством у пары. Волчицу привезли в 2017 году из зоопарка чешского Брно в 2017 году, а спустя год из Германии привезли самца. Зоологам потребовалось несколько месяцев, чтобы животные привыкли друг к другу, сообщает сайт мэра Москвы.

Как писал ранее NEWS.ru, в Московском зоопарке проснулись сурки. Сара Нагайна, а также самец Арчи вышли из спячки раньше положенного времени. В ближайшее время специалисты зоопарка начнут будить тушканчиков. Затем проснутся бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Аладдин.