В Московском зоопарке рассказали о пополнении. У пары гривистых волков Эмилии и Фалькао родились три щенка.
Сейчас новорожденные уже подросли и стали выходить на прогулку. Малыши любят бегать между деревьями и греться на солнце.
Родившиеся детеныши стали первым потомством у пары. Волчицу привезли в 2017 году из зоопарка чешского Брно в 2017 году, а спустя год из Германии привезли самца. Зоологам потребовалось несколько месяцев, чтобы животные привыкли друг к другу,
Как писал ранее NEWS.ru, в Московском зоопарке проснулись сурки. Сара Нагайна, а также самец Арчи вышли из спячки раньше положенного времени. В ближайшее время специалисты зоопарка начнут будить тушканчиков. Затем проснутся бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур и Аладдин.
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