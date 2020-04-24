В московском метро повесили плакаты о борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0ffd4006-863a-11ea-93ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в московском метро появились плакаты и стикеры с информацией о профилактике коронавируса. Изображения появились в вестибюлях и на платформах.

Руководство повесило около девяти тысяч плакатов, передаёт ТАСС. На них написаны шуточные лозунги, которые призывают пассажиров соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики.

Мы также рассказали пассажирам об основных симптомах коронавируса, — добавил он.

Аналогичная информация размещается на экранах в вагонах. Также людей информируют через аудиообъявления на эскалаторах.

Ранее в полиции призвали жителей столичного региона не доверять мошенникам, которые предлагают за деньги приобрести QR-пропуска для передвижения на транспорте. Как писал NEWS.ru, в социальных сетях появляются публикации о продаже пропусков за 1,5 тысячи рублей. Однако все подобные сервисы нелегальны и контакты с ними грозят потерей денег и персональных данных.