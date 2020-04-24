В московском метро повесили плакаты о борьбе с коронавирусом

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в московском метро появились плакаты и стикеры с информацией о профилактике коронавируса. Изображения появились в вестибюлях и на платформах.
Руководство повесило около девяти тысяч плакатов,
Мы также рассказали пассажирам об основных симптомах коронавируса, — добавил он.
Аналогичная информация размещается на экранах в вагонах. Также людей информируют через аудиообъявления на эскалаторах.
Ранее в полиции призвали жителей столичного региона не доверять мошенникам, которые предлагают за деньги приобрести QR-пропуска для передвижения на транспорте. Как писал NEWS.ru, в социальных сетях появляются публикации о продаже пропусков за 1,5 тысячи рублей. Однако все подобные сервисы нелегальны и контакты с ними грозят потерей денег и персональных данных.
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