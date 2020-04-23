В Мосгордуме одобрили штрафы за нарушение дистанции в транспорте

https://static.news.ru/photo/cda32ba4-8629-11ea-a379-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов считает штрафы за нарушение социальной дистанции в общественном транспорте справедливыми. По его мнению, это дисциплинирует пассажиров.

У любых вводимых ограничений есть цель — зная о возможности быть оштрафованными, люди начинают вести себя значительно осмотрительнее, внимательнее относиться к соблюдению правил, — сказал парламентарий «Интерфаксу».

Он отметил, что риск заражения коронавирусом в транспорте несколько выше, поскольку люди на протяжении достаточно долгого времени находятся в замкнутом пространстве.

Депутат также добавил, что соблюдать дистанцию не так уж трудно, поскольку транспорт сегодня ходит полупустым.

Ранее NEWS.ru писал, что контролёры в общественном транспорте вместе с сотрудниками полиции проверяют соблюдение гражданами социальной дистанции. Нарушителей штрафуют на сумму до пяти тысяч рублей.

В России на сегодняшний день зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли — 615. В Москве 36,8 тысячи заболевших, 2,7 тысячи выздоровели, скончались — 325.

В мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Скончались более 190 тысяч человек, выздоровели — свыше 743 тысяч.