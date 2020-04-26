В Мосгордуме одобрили идею установки памятника погибшим от COVID-19 врачам

https://static.news.ru/photo/fa5062a8-87bd-11ea-94e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат столичной думы Евгений Герасимов поддержал идею установки в Москве памятника медработникам, умершим во время борьбы с коронавирусом.

Я лично поддерживаю, а решения все будут выноситься после того, как закончится этот вирус, — цитирует парламентария РИА Новости.

Он отметил, что считает медиков, борющихся с пандемией, героями. Депутат также добавил, что инициатива о памятнике в Мосгордуму пока не поступала.

Ране NEWS.ru писал, что на сегодняшний день жертвами коронавируса стали около трёх десятков медработников. Врачи составили их список и будут его пополнять для сохранения памяти о погибших коллегах.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6,7 тысячи человек, умерли — 747. В Москве 42,4 тысячи заболевших, более 3 тысяч выздоровели, скончались — 404.

В мире в настоящее время насчитывается более 2,9 млн инфицированных. Скончались более 202 тысяч человек, выздоровели — свыше 817 тысяч.