В молитвенниках Путина приравняли к предводителю небесного воинства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

В молитвенниках, которые подарили российским военнослужащим, президент России Владимир Путин приравнен к предводителю небесного воинства, а православный крест обрамлен автоматами, следует из сюжета на телеканале «Спас». В ленте священнослужитель рассказывает телеведущему Борису Корчевникову, что «там, где командир имеет божественный дух, эта рота непобедима». В это время на экране демонстрируют кадры с солдатом, который держит в руках молитвенник.

В нем просят «даровать верховному главнокомандующему Владимиру, мужественному архистратигу и боголюбивому Правителю Российскому Победу». Отмечается, что молитвенники раздали российским военным посетившие Донбасс священники.

Уточняется, что «Архистратиг» — это Архангела Михаил, обозначающий «главу святого воинства Ангелов и Архангелов». К примеру, так называл полководца Александра Суворова император Павел, когда присваивал ему звание генералиссимуса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, которые считаются аффилированными с Россией. По его словам, они должны потерять возможность влиять на украинцев.

До этого Служба безопасности Украины сообщила о предъявленном обвинении священнику Киево-Печерской лавры, на богослужении которого прославляли русский мир. Священникам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание за «оправдание, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц».