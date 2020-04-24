В Минздраве рассказали о снижении смертности в РФ

https://static.news.ru/photo/058f1aec-3bdd-11ea-a59f-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Giuseppe Graziano

Минздрав сообщил о снижении смертности в России в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Число умерших людей сократилось на 1,6%.

На 10,7% стало меньше смертей от туберкулёза, на 4,9% — от внешних причин, на 3,7% — от болезней органов дыхания, на 1% — от болезней системы кровообращения, передаёт РБК. В ведомстве не назвали число людей, которые умерли в 2019 и 2018 годах.

Ранее NEWS.ru писал, что количество смертей во Франции в период с 1 марта по 13 апреля выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Основной рост пришёлся на регионы, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса, сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований.