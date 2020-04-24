В Минздраве рассказали о снижении смертности в РФ

Минздрав сообщил о снижении смертности в России в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Число умерших людей сократилось на 1,6%.
На 10,7% стало меньше смертей от туберкулёза, на 4,9% — от внешних причин, на 3,7% — от болезней органов дыхания, на 1% — от болезней системы кровообращения,
Ранее NEWS.ru писал, что количество смертей во Франции в период с 1 марта по 13 апреля выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Основной рост пришёлся на регионы, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса, сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований.
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