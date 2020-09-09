В Минздраве рассказали о росте популярности профессии врача 

https://static.news.ru/photo/7c0cc834-f278-11ea-a2ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за эпидемии коронавируса профессия врача стала более популярной. Об этом корреспонденту NEWS.ru в кулуарах церемонии открытия фотовыставки проекта "Пожалуйста, дышите!" рассказал главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН Андрей Каприн.



Безусловно, интерес вырос. То учреждение, которое мне выпала честь возглавлять, онкологического профиля. И мы увидели даже приток в ординатуру по онкологии. На 16 бюджетных мест пришло 380 человек, — сообщил он.



Главный онколог высоко оценил действия правительства в условиях пандемии. По его мнению, были созданы все условия для перепрофилирования клиник и обеспечения эпидемиологической безопасности.

Каприн рассказал, что все онкобольные, которые нуждались в медицинской помощи, получали её в полном объёме, несмотря на введение ограничительных мер. По его словам, онкологические стационары продолжили принимать пациентов благодаря решению главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко.



Организация онкологической службы, которая у нас есть, она себя замечательно продемонстрировала. Мы имели отдельные онкологические диспансеры и центры. Поэтому мы сделали вокруг них такое эпидемиологическое кольцо безопасности и не дали службе уйти. Служба работала во всех регионах, продолжали принимать онкологических больных, не давали прерывать курс. Это огромная заслуга Минздрава. Министр принял решение не закрывать онкологические учреждения. Ему огромное спасибо. Нужно было принять это героическое решение. Рискнуть и поверить нам, что мы сделаем всё как положено, — сказал главный онколог.



Каприн также отметил, что все россияне, которые не смогли попасть в иностранные клиники из-за закрытых границ, проходили лечение в России.



Мы огромное количество видели (пациентов), которые в Израиле начинали лечение, в Германии. Они все были у нас, — констатировал он

Фотовыставка проекта «Пожалуйста, дышите!», посвящённая работе врачей и волонтёров в период пандемии коронавируса, открылась в Государственном историческом музее 8 августа.