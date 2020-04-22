В Минздраве назвали число тяжёлых пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f21bbd72-8492-11ea-95ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России примерно 2,3 тысячи тяжёлых пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Среди госпитализированных тяжёлых пациентов, которые получают лечение с коронавирусной инфекцией, это 2,3 тысячи пациентов, — сообщил он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, из них более 1,3 тысячи пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких и четверо — на аппаратах мембранной оксигенации. Все они наблюдаются ведущими специалистами, передаёт РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице количество тяжело больных с COVID-19 потенциально снижается благодаря раннему выявлению инфекции и лечению. В настоящее время оно стабилизировалось на уровне 1–1,3 тысячи человек в сутки. Градоначальник также добавил, что действующие в Москве ограничительные меры считает достаточными на данном этапе, писал NEWS.ru.