Россиян предупредили о новом способе вымогательства денег, к которому прибегают телефонные мошенники.

Об этом сообщил Минюст РФ. По данным ведомства, злоумышленники связываются с гражданами по телефону, представляются сотрудниками государственных органов и предлагают возмещение стоимости услуг адвоката. Зачастую они сообщают о возможности получения компенсации за фальсифицированные БАДы.

Для этого они советуют направить заявление с просьбой о предоставлении бесплатного государственного адвоката для уголовного процесса в Минюст и другие ведомства. После этого гражданам звонят другие неизвестные, которые представляются юристами и убеждают людей доплатить за различные услуги. Благодаря специальным программам, номера злоумышленников отображаются как номер Минюста.

Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. За ним следит Генпрокуратура.

Ранее News.ru писал о том, что следственные органы Калининграда возбудили уголовное дело против адвоката по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).