В Минтруде РФ пообещали единую индексацию пенсий в 2025 году Котяков: правила индексации пенсий в 2025 году будут едины для всех пенсионеров

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Процесс индексации пенсий в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров, приводит ТАСС заявление главы Минтруда России Антона Котякова. По его словам, повышение выплат будет также происходить дважды в течение 12 месяцев.

Сегодняшнее решение позволяет возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров. Таким образом, в 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году — с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов, — отметил министр.

Размер выплат будет рассчитываться с учетом всех прошедших индексаций, уточнил Котяков. Речь идет о периоде с 2016 по 2024 год, констатировал он.

Ранее стало известно, что работающим пенсионерам могут не возместить выплаты за время приостановки индексации. Согласно законопроекту, внесенного депутатами, поправки коснутся закона «О страховых пенсиях». Нынешние нормы подразумевают приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года. Поэтому им не положено возмещение за этот период, констатировали авторы инициативы.

До этого правительство России по поручению президента Владимира Путина одобрило индексацию прожиточного минимума с 1 января 2025 года более чем на две тысячи рублей. Власти повысят размеры пособий нуждающимся семьям и ряд социальных выплат.