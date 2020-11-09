В Минпросвещения выступили против введения каникул ради голосования

https://static.news.ru/photo/1635f490-2289-11eb-b928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова предложила ввести в школах недельные каникулы во время очередного многодневного голосования. В Минпросвещения считают, что воплощение этой идеи может привести к социальной напряжённости.

При необходимости возможно внести те или иные коррективы на уровне региона, как это и делает сейчас ряд субъектов для сохранения защиты здоровья школьников и педагогов в нынешних эпидемиологических условиях. Когда же речь идёт о тех или иных мерах на уровне всей страны, подобные меры требуют осторожности в подходах с опорой на мнение родительского и профессионального сообщества, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

В ведомстве подчеркнули, что согласно опросам общественного мнения, различные «призывы к резким изменениям в части школьного календарного плана могут привести к социальному напряжению в стране».

Как писал NEWS.ru, Элла Памфилова предложила ввести недельные каникулы в школах во время проведения очередного многодневного голосования в стране. Она напомнила, что многие сотрудники школ являются членами избирательных комиссий, а избирательные участки часто располагаются в зданиях школ. Кроме того, помещения, где проходит голосование, вне зависимости от ситуации с пандемией, необходимо тщательно готовить как перед выборами, так и приводить в порядок после.

С таким предложением категорически несогласны родители школьников. Они считают, что подобные нововведения ставят учёбу детей «на последнее место». Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова считает, что неправильно решать какие-то политические вопросы за счёт школьников.