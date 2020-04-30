В Минпросвещения рассказали о проходном балле в вузы

Решение о минимальных порогах поступления в вузы будет принято после того, когда закончится приёмная кампания. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Он отметил, что к экзаменам надо готовиться и оставаться максимально спокойным.
Если вы хорошо учились, то у вас будет хороший результат на экзаменах, — цитирует Кравцова «Газета.ру».
Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ещё раз подумать над переносом единого государственного экзамена или рассмотреть возможность его отмены в этом году.
Как писал NEWS.ru, Миронов раскритиковал Минпросвещения за неготовность к дистанционной форме обучения. По его мнению, она стала шоком для школьников, их родителей и педагогов и обучение в таком стрессовом режиме следует прекратить.
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