В Минпросвещения рассказали о проходном балле в вузы

https://static.news.ru/photo/06aadb38-8b19-11ea-a911-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Решение о минимальных порогах поступления в вузы будет принято после того, когда закончится приёмная кампания. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что к экзаменам надо готовиться и оставаться максимально спокойным.

Если вы хорошо учились, то у вас будет хороший результат на экзаменах, — цитирует Кравцова «Газета.ру».

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ещё раз подумать над переносом единого государственного экзамена или рассмотреть возможность его отмены в этом году.

Как писал NEWS.ru, Миронов раскритиковал Минпросвещения за неготовность к дистанционной форме обучения. По его мнению, она стала шоком для школьников, их родителей и педагогов и обучение в таком стрессовом режиме следует прекратить.