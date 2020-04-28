В Минпросвещения опровергли замену классического образования дистанционным

https://static.news.ru/photo/fe5f8ce6-894a-11ea-964d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киселев Сергей/ АГН«Москва»

Замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что сообщения о том, что дистанционное образование может полностью заменить классическое, не соответствуют действительности.

Об этом он сообщил в ходе дискуссии «Экономика знаний в кризис и после», которая проходила в онлайн-формате в рамках Московского международного салона образования. Глушко рассказал, что подобные сообщения получили широкое распространение в ряде родительских сообществ в российских регионах.

По его словам, в течение последних 7–10 дней ведомство отмечает, что среди родителей распространяется информация, «абсолютно искажающая ту работу, которая делается нашими законодателями», передаёт ТАСС.

Пытаются для наших родителей сформировать позицию, что якобы дистанционным образованием будет полностью заменена классическая школа и мы туда никогда не вернёмся. Это абсолютная неправда, — заявил Глушко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что очное образование никто не собирается заменять дистанционным.