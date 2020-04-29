В Минпросвещения допустили возможность возвращения телеобучения

https://static.news.ru/photo/ef783b16-8b10-11ea-9667-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Возобновление телевизионных уроков для школьников после окончания пандемии коронавируса прорабатывается в Министерстве просвещения.
Министр просвещения России Сергей Кравцов полагает, что можно использовать прежний опыт в помощь традиционной системе образования.
Когда-то были телевизионные уроки, и, может быть, нам стоит к этому опыту вернуться, — цитирует его ТАСС.
Кравцов добавил, что этот вопрос сейчас прорабатывается с методистами. По его мнению, особенно это актуально будет там, где нет интернета, а в России ещё есть такие посёлки.
Ранее NEWS.ru писал, что следующий учебный год может начаться в режиме дистанционного обучения. В Минобрнауки пояснили, что окончательное решение по данному вопросу будет принято ближе к 1 сентября после анализа эпидемиологической обстановки.