В Минпросвещения допустили возможность возвращения телеобучения

https://static.news.ru/photo/ef783b16-8b10-11ea-9667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возобновление телевизионных уроков для школьников после окончания пандемии коронавируса прорабатывается в Министерстве просвещения.

Министр просвещения России Сергей Кравцов полагает, что можно использовать прежний опыт в помощь традиционной системе образования.

Когда-то были телевизионные уроки, и, может быть, нам стоит к этому опыту вернуться, — цитирует его ТАСС.

Кравцов добавил, что этот вопрос сейчас прорабатывается с методистами. По его мнению, особенно это актуально будет там, где нет интернета, а в России ещё есть такие посёлки.

Ранее NEWS.ru писал, что следующий учебный год может начаться в режиме дистанционного обучения. В Минобрнауки пояснили, что окончательное решение по данному вопросу будет принято ближе к 1 сентября после анализа эпидемиологической обстановки.