В Минпромторге допустили выпуск вакцины от коронавируса до конца 2020 года

https://static.news.ru/photo/747272f6-8642-11ea-8f80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что выпуск вакцины от коронавируса в России может начаться до конца 2020 года.

В интервью RT Мантуров рассказал , что Минпромторг рассчитывает с июня начать доклинические и клинические испытания, чтобы до конца года «выдать уже готовую вакцину для использования людьми».

Будем стараться всячески, чтобы это было быстрее, — отметил министр.

Ранее, как писал NEWS.ru, выпуск вакцины от коронавируса до конца 2020 года предсказал замглавы НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов. По мнению учёного, уже к осени должно появиться несколько прототипов.

Руководитель отдела арбовирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Бутенко допустил, что распространение COVID-19 может прекратиться само собой до того, как будет разработана вакцина.