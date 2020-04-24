В Минпромторге допустили выпуск вакцины от коронавируса до конца 2020 года

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что выпуск вакцины от коронавируса в России может начаться до конца 2020 года.
В интервью RT Мантуров
Будем стараться всячески, чтобы это было быстрее, — отметил министр.
Ранее, как писал NEWS.ru, выпуск вакцины от коронавируса до конца 2020 года предсказал замглавы НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов. По мнению учёного, уже к осени должно появиться несколько прототипов.
Руководитель отдела арбовирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Бутенко допустил, что распространение COVID-19 может прекратиться само собой до того, как будет разработана вакцина.
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