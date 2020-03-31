https://static.news.ru/photo/3a557586-7356-11ea-8cc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Из-за пандемии коронавируса глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин предложил региональным властям не открывать сезон весенней охоты.

Он рекомендовал глава субъектов РФ временно ввести полный запрет на охоту, так как это обеспечит соблюдение гражданами режима самоизоляции.

Предлагаем рассмотреть вопрос об установлении ограничения весенней охоты в виде полного запрета ее в регионах в этом сезоне, — передаёт «КП» его слова.

При этом Кобылкин отметил, что подобные ограничения не должны ущемлять права коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, чтобы не менять уклад их привычной жизни.

Ранее NEWS.ru писал о том, что объём продаж патронов в России увеличился на 130% по сравнению с мартом 2019 года, бейсбольные биты стали покупать чаще на 29%. Оружейники и эксперты объяснили повышенный спрос как сезоном охоты, так и «активизацией населения» в кризис.