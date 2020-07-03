В Минкульте рассказали, куда направят полученный от Серебренникова штраф

https://static.news.ru/photo/9be54d16-bd1c-11ea-a5ee-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Назначенный режиссёру Кириллу Серебренникову штраф после выплаты вернётся в федеральный бюджет. Об этом рассказала пресс-секретарь министерства культуры Анна Усачева.

Штрафы, как санкции и возмещение ущерба, относятся к неналоговым доходам бюджета.

Деньги будут возвращены в доход федерального бюджета после вступления в силу решения суда, — сказала она в интервью «Газете.ру».

Ранее суд также обязал Серебренникова и двух его коллег, Юрия Итина и Алексея Малобродского, выплатить ведомству почти 129 млн рублей. Самого режиссёра приговорили к трём годам условно.

Он отметил, что не согласен с тем, что говорилось о нём в зале суда, и выразил надежду, что однажды его оправдают по этому делу. Пока же, с сожалением добавил Серебренников, он не может выехать из России, поскольку прежде надо выплатить крупный долг Министерству культуры. Таких денег у него нет, уточнил режиссёр.

Как сообщал NEWS.ru, согласно решению Мещанского суда города Москвы Серебренников признан виновным в хищении 129 млн рублей из средств, выделенных «Седьмой студии» в рамках проекта «Платформа». Ему назначено наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей и трёх лет лишения свободы условно. Экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин получил три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, продюсер Алексей Малобродский — два года условно, штраф в 300 тысяч рублей.

Дело «Седьмой студии» длится с 2017 года. Оно возбуждено по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) против режиссёра Кирилла Серебренникова, а также директора «Седьмой студии» Алексея Малобродского, бывшей сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум. По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.