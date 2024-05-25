В Минцифры назвали сроки ввода беспилотных автомобилей в массы Минцифры: беспилотные авто начнут широко использовать в РФ уже через пять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотные автомобили начнут широко использовать на российских дорогах уже в ближайшем будущем, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе Positive Hack Days Fest. Говоря о конкретных сроках, он упомянул пять — семь лет. По словам министра, основной вопрос в этом деле — зрелость технологий, однако они уже готовы.

Уже несколько раз ездил в беспилотном варианте [автомобиля]. Я думаю, что это ближайшее будущее, — 5–7 лет, и эта практика уже будет входить в нашу жизнь <...>. Еще много вопросов по безопасности, социальному восприятию. Думаю, что технологии уже готовы, — заявил Шадаев.

В прошлом году сообщалось, что «Яндекс» планирует увеличить число автомобилей, где будут развиты технологии автономного вождения. Кроме того, компания планирует использовать центр «Сириус» как основное место для испытаний беспилотного транспорта и до конца октября переведет туда сервис роботакси из московского района Ясенево. Компания отметила, что в настоящее время закон разрешает тестировать автомобиль с автономным вождением только в Сколково и Иннополисе.

Ранее Министерство транспорта Российской Федерации предложило обозначать беспилотные автомобили специальной меткой. Предполагается, что это будет белый треугольник с черной буквой А внутри.