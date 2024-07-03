«Оторвать друзей»: МИД России о приглашении Баку и Еревана на саммит НАТО МИД РФ заявил о желании Запада разорвать сотрудничество Баку и Еревана с Москвой

Запад приглашением Азербайджана и Армении на саммит НАТО хочет оторвать друзей России от сотрудничества с ней, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, передает ТАСС. По его словам, это является еще одним примером попыток американцев распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира.

Еще один пример попыток американцев распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира. При полном потакательстве безвольных сателлитов в Европе, Вашингтон ставит задачу оторвать наших друзей, соседей от сотрудничества с Россией, — сказал он.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты направили приглашение Азербайджану и Армении на встречу партнеров в рамках саммита НАТО. Мероприятие состоится с 9 по 11 июля в столице США Вашингтоне. О решении Белого дома объявил на брифинге в Баку помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

До этого газета Financial Times писала, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил министров иностранных дел Израиля и арабских государств на 75-й саммит Североатлантического альянса. Речь идет о таких странах, как Египет, Иордания, Катар, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Решение пригласить указанные страны на саммит в Вашингтоне может вызвать рост напряженности, предположили журналисты. Это связано с разногласиями, которые государства имеют относительно ситуации в палестинском секторе Газа.