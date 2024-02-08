В «МегаФоне» объяснили повышение цен на связь «МегаФон» увеличил цены на тарифы абонентов в рамках персональных предложений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оператор сотовой связи «МегаФон» подтвердил, что провел ряд изменений в тарифных планах своих пользователей. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании, специалисты проанализировали потребности абонентов и сформировали для каждого персональные предложения. При этом клиентам оставили возможность отказаться от предложенных условий и вернуть прежний тарифный план.

Мы действительно провели в январе ряд маркетинговых активностей, которые проходили адресно и точечно. В рамках этих коммуникаций мы, проанализировав потребности группы абонентов, сформировали для каждого персональные предложения. <...> При этом у абонентов есть возможность от этих предложений отказаться, оставшись с текущими условиями своего тарифного плана. Ссылка на опцию для отказа есть в каждом таком сообщении, — заявили представители «МегаФона».

Как пояснили в компании, абонентам, которые используют больше гигабайт в месяц, предложили дополнительный пакет мобильного интернета. Пользователям, использующим в большей степени телефонные звонки, предоставили расширенные лимиты голосовой связи. При этом клиентов, тратящих меньше своего тарифного пакета, перевели на более экономные условия, чтобы им не пришлось переплачивать.

Ранее клиенты «МегаФона» пожаловались на повышение стоимости тарифов без предупреждения с 6 февраля. Абоненты были неприятно удивлены увеличением цен, поскольку оператор уведомил их об этом в одностороннем порядке, отправив СМС-уведомление. Некоторые клиенты сообщили, что намерены обратиться в Роспотребнадзор.