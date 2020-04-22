В МЧС предупреждают об усилении ветра в Москве до 20 м/с

https://static.news.ru/photo/035ed7bc-8467-11ea-a697-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве ожидается сильный ветер — до 20 метров в секунду. Такой прогноз дали в столичном управлении МЧС.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 22 апреля 2020 года в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами 15–20 м/с, — сообщили ТАСС в главке.
Там призвали москвичей быть осторожными, избегать нахождения под деревьями и обходить рекламные щиты.
Ранее NEWS.ru писал, что в Башкирии ураганный ветер повредил крышу здания начальных классов лицея № 1 в населённом пункте Толбазы Аургазинского района. Ураган сорвал с крыши профнастил на площади 120 квадратных метров.