Общество

В МЧС предупреждают об усилении ветра в Москве до 20 м/с

09:45, 22 апреля 2020 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве ожидается сильный ветер — до 20 метров в секунду. Такой прогноз дали в столичном управлении МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 22 апреля 2020 года в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами 15–20 м/с, — сообщили ТАСС в главке.

Там призвали москвичей быть осторожными, избегать нахождения под деревьями и обходить рекламные щиты.

Ранее NEWS.ru писал, что в Башкирии ураганный ветер повредил крышу здания начальных классов лицея № 1 в населённом пункте Толбазы Аургазинского района. Ураган сорвал с крыши профнастил на площади 120 квадратных метров.

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