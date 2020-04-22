В МЧС предупреждают об усилении ветра в Москве до 20 м/с

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Министерство образования и науки считает разговоры об отмене ЕГЭ в 2020 году преждевременными. Причиной отмены называлась пандемия коронавируса.

Решения по этому поводу пока нет, заявил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук в эфире телеканала «Россия 1». Говорить об отмене ЕГЭ пока преждевременно. Пока решения нет, — сказал...