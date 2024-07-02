В МЧС объяснили, стоит ли мужчинам пропускать девушек в лифт из вежливости Спасатель МЧС Халилов: мужчина не должен пропускать девушку в лифт первой

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Мужчина не должен пропускать девушек в лифт первыми, рассказал NEWS.ru эксперт по выживанию, спасатель МЧС Эдуард Халилов. По его словам, это не место для этикета. По правилам безопасности, уточнил он, женщины и дети заходят в лифт после мужчин. Эксперт отметил, что также не надо стоять спиной к дверям.

Не стойте спиной к створкам лифта, лучше встаньте лицом, чтобы вы смогли контролировать все перед собой. Мужчины должны заходить в лифт первые, далее уже женщины и дети. Лифт — не место для этикета. Когда лифт уже приехал, ребенка нужно выпускать первого и контролировать его. Если детей в лифте нет, первой должна выйти женщина, — пояснил спасатель.

Он отметил, что также дети должны максимально контролироваться. Халилов порекомендовал обязательно брать ребенка за руку. Он подчеркнул, что дети могут побежать или застрять ногой в щели между лифтом и выходом из него. Кроме того, эксперт порекомендовал следить, чтобы ребенок не нажимал на кнопки.

Двое рабочих ранее упали в шахту лифта на строительной площадке будущей поликлиники на улице Судостроительной в Красноярске. Мужчин 2002 и 2005 годов рождения доставили в больницу с травмами головы и тела.