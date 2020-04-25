В Кузбассе введут пропускную систему

https://static.news.ru/photo/2bb233d2-86ea-11ea-adfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кемеровской области с 5 мая заработает система пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции.

Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв, передаёт РИА Новости. По его словам, система будет вводится поэтапно, правительство Кузбасса в настоящий момент прорабатывает все детали.

По состоянию на 25 апреля в Кемеровской области выявлено 103 случая заражения коронавирусом. Один человек скончался от COVID-19, 11 заболевших уже выздоровели. Около 2,5 тысячи человек находятся в обсерваторах и на домашней изоляции.

Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники.