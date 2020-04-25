В Кузбассе введут пропускную систему

В Кемеровской области с 5 мая заработает система пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции.
Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв,
По состоянию на 25 апреля в Кемеровской области выявлено 103 случая заражения коронавирусом. Один человек скончался от COVID-19, 11 заболевших уже выздоровели. Около 2,5 тысячи человек находятся в обсерваторах и на домашней изоляции.
Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники.
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