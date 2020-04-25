В Кургане приостановят продажу алкоголя на майские праздники

https://static.news.ru/photo/ee437602-87af-11ea-b25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кургане запретят розничную торговлю алкоголем с 30 апреля по 10 мая. Кроме того, в эти дни приостанавливается продажа горючих веществ и средств для разведения огня.

Как передаёт «Интерфакс-Урал» со ссылкой на оперштаб, запрет также касается пива и продажи спиртного при оказании услуг общественного питания.

Невозможно будет купить спиртосодержащие напитки в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в ресторанах, кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров. Закон принят после многочисленных жалоб жителей домов, которым не нравились постоянный шум и нарушение общественного порядка во дворах и на детских площадках.