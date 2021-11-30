В Крыму зафиксировали рекордный ветер

В Республике Крым метеослужбы зафиксировали ветер со скоростью более 40 м/с. Этот показатель стал рекордным за десятилетие. Об этом сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, передаёт ТАСС.

Кроме того, электроснабжение нарушено в семи муниципалитетах Крыма в ночь на среду, 1 декабря, из-за непогоды. Плохие метеоусловия прогнозировались, рассказали в экстренных службах региона.

За прошедшую ночь зафиксировано частичное отключение абонентов в семи муниципальных образованиях. Бригады «Крымэнерго» оперативно проводят восстановительные работы по подключению электроснабжения, — сообщил начальник главного управления МЧС по региону Крым Аркадий Ожигин.

Ранее Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение будет действительным более суток, до 21:00 четверга, 2 декабря. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Сильнейший дождь обрушился на Москву 29 ноября, выпало до 23 мм осадков, а это примерно составляет 40% от месячной нормы последнего месяца осени. 30 ноября ливень сменился снегопадом, в регионе заметно похолодало, что и привело к образованию на дорогах гололедицы.