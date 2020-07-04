В Крыму опровергли информацию о росте цен в отелях на 100%

https://static.news.ru/photo/990e0044-be0a-11ea-88e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Данные о том, что в отелях Республики Крым после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, не соответствуют действительности, заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту госсовета Крыма Алексей Черняк.

А почему не на 1000% или на 10 000%? — задался вопросом чиновник.

По словам Алексея Черняка, цены на отдых в Крыму в среднем поднялись на 10–15% по сравнению с 2019 годом. Повышение цен производится исключительно на последние оставшиеся номера. Сегодня в Крым едут те туристы, отдых которых был перенесён из-за пандемии коронавируса с весны на лето.

Те, перед кем мы должны были выполнить свои обязательства за три месяца простоя, ещё и выиграли. Сами знаете, в апреле месяце ценовая политика маленькая, а в июле и августе высокая, но объекты отдают номера в счёт тех долгов, которые накопились, — сообщил Черняк в беседе с ТАСС.

О 100-процентном повышении цен на размещение в Крыму ранее сообщил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, к увеличению стоимости номеров на 100% привели дополнительные расходы отелей на обеспечение безопасности в период пандемии, отсутствие альтернативы в виде заграничных курортов, а также впервые наблюдающийся высокий спрос на Черноморское побережье у жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Как писал NEWS.ru, отели и владельцы частных средств размещения в Крыму повысили цены на 15–30%. Это вызвано тем, что они селят туристов в новых условиях с учётом требований Роспотребнадзора.

В марте 2014 года после вооружённого противостояния в Киеве и смены власти в стране Крым был присоединён к России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признаёт и считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией, а в отношении ряда политиков, бизнесменов и компаний введены экономические санкции.

Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму ввели запрет на приём групп с детьми из российских регионов. Это касается организованных групп, прибывающих на полуостров для отдыха и оздоровления. Распоряжение будет действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки.