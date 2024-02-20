Стало известно, кого должен был убить киллер возле гимназии в Петербурге «Mash на Мойке»: жертвой киллера в Петербурге должен был стать бизнесмен

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Целью киллера мог быть петербургский бизнесмен и адвокат Виктор Патрушев, а пострадавший водитель Toyota Camry оказался ошибочной жертвой, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Об этом каналу сообщил сам предприниматель. В недавнем прошлом Патрушев владел фирмой «Торис», которая занималась оптовой торговлей непродовольственными товарами.

Сейчас бизнесмен общается с правоохранительными органами и находится в «убойном» отделе. Предполагаемый наемный убийца пока не найден. Известно, что Патрушев ранее менял фамилию. За его компанией значилось 26 товарных знаков, но сейчас их действие прекращено.

Утром 20 февраля злоумышленник выстрелил в затылок водителю, который привез к гимназии ребенка. Известно, что пострадавший — 42-летний гражданин Узбекистана. Он работал водителем у семьи дизайнера и адвоката. Сейчас в тяжелом состоянии мужчина находится в больнице. Мотивы нападения неизвестны.

Момент нападения на водителя попал на камеры уличного видеонаблюдения. В Сети были опубликованы кадры. На месте случившегося эксперты обнаружили гильзу калибра 9 мм.