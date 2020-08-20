В Кремле прокомментировали призывы к повторным выборам в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b3b9926c-e2e2-11ea-9631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва не собирается вмешиваться в ситуацию с итогами президентских выборов в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что касается выборов и так далее, опять же — мы не собираемся вмешиваться в эту ситуацию, — цитирует его РИА Новости.

Песков также напомнил, что Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Сразу после выборов в Белоруссии и оглашения предварительных итогов, в стране начались волнения и массовые беспорядки. Оппозиция требует перевыборов, её поддерживают сотни тысяч жителей страны.

Как писал NEWS.ru, Центральная избирательная комиссия Белоруссии огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко.

За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов.