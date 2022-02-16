Песков назвал ожидаемыми обвинения России в кибератаках на Украину

Кремлю неизвестно о причастности российских хакеров к кибератакам на сайты Минобороны Украины, ПриватБанка и Ощадбанка, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Обвинения России в данном инциденте вполне ожидаемы, отметил он.

Нам ничего не известно. И ожидаемо Украина продолжает во всём обвинять [Россию]. Россия не имеет отношения ни к каким DDoS-атакам, — сказал Песков.

Ранее Центр информационной безопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооружённых сил, ПриватБанка и Ощадбанка: сообщалось, что там проводится проверка систем и подключаются дополнительные серверы. После кибератак на украинские правительственные сайты Microsoft создала безопасный канал связи для правительства Украины с целью обмена информацией.

До этого неизвестные хакеры взломали сайт Минобразования Украины и опубликовали на нём угрожающее сообщение на украинском, польском и русском языках. В нём говорится, что личные данные граждан попали в общий доступ и будут уничтожены на компьютерах.

Неизвестные хакеры заявили, что это расплата за «прошлое, настоящее и будущее» страны. Аналогичные сообщения вскоре появились также на сайтах МИД Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия.