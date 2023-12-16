В Красноярске спасли от голодной смерти запертого в квартире кота

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярске кот оказался на месяц запертым в квартире после смерти хозяйки и едва не погиб от голода, сообщает Telegram-канал Readovka. Вызволить животное удалось благодаря усилиям соседки, которая все это время старалась подкармливать его через щель в двери.

Женщина решила забрать кота себе. В настоящее время он находится на обследовании в ветклинике. По причине долгого голодания животное сильно ослаблено.

В полиции каналу рассказали, что связывались с родственниками умершей хозяйки кота. Те утверждали, что некоторое время назад были в квартире и оставили животному корм на несколько дней.

Ранее сообщалось, что волонтеры ищут новых хозяев кошкам, которых они забрали у бывшей супруги актера Михаила Ефремова Ксении Качалиной. Она грозилась убить животных и требовала от бывшего мужа деньги на эвтаназию для них. Женщина жаловалась на то, что кошки постоянно плодятся и лишают ее еды.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов называл поведение Качалиной неадекватным. Депутат пояснял, что животных можно просто сдать в приют. Также он пригрозил женщине уголовной статьей за жестокое обращение с животными.